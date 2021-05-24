مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 07:58 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

أثنى توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، على الإنجاز التاريخي الذي حققه نجم يوفنتوس، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ختام الدوري الإيطالي.

ورغم عدم مشاركة رونالدو في مباراة اليوفي الأخيرة هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء، إلا أنه حافظ على صدارته قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا، ليتوج باللقب لأول مرة في إيطاليا.

وأشارت شبكة «ESPN» في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، وفقا لـ«كورة»، إلى إنجاز رونالدو التاريخي، حيث أصبح أول من يتوج بلقب الهداف في 3 من دوريات أوروبا الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي).

وأعاد مولر نشر التغريدة عبر حسابه، وعلق عليها «أحسنت يا كريستيانو»، مرفقا تعليقه برمز التصفيق.

يذكر أن مولر توج هو الآخر بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، مع بايرن ميونخ، وذلك للمرة العاشرة في مسيرته، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع زميله النمساوي ديفيد ألابا.

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