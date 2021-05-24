نابولي يقيل جاتوزو بعد ضياع حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا

جاتوزو. (إنترنت)

وجه نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم رسالة وداع إلى مدربه جينارو جاتوزو، الأحد، بعدما فقد الفريق الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتبددت آمال نابولي في التأهل إلى دوري الأبطال إثر تعادله مع هيلاس فيرونا 1-1، الأحد، في الجولة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأنهى نابولي بذلك الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا ويوفنتوس ونقطتين خلف ميلان صاحب المركز الثاني.

وقال أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: عزيزي جاتوزو، أنا سعيد بقضاء الموسمين الماضيين معك، أشكرك على عملك، وأتمنى لك النجاح أينما تذهب في المرحلة المقبلة».

بينما اكتفى النادي بنشر كلمة للمدرب جاتوزو، الذي تولى تدريب نابولي في ديسمبر 2019 خلفا لكارلو أنشيلوتي، عبر «تويتر» قائلًا: «شكرا لك أيها السيد».

وتحت قيادة جاتوزو، توج نابولي بلقب كأس إيطاليا العام 2020، وهو التتويج الأول له كمدرب.