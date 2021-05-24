رسميا.. راموس خارج كتيبة إسبانيا لبطولة كأس الأمم الأوروبية

سيرجيو راموس. (أرشيفية : إنترنت)

قرر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، من تشكيلة الماتادور لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل.

ويقع منتخب إسبانيا بالمجموعة الخامسة رفقة السويد وبولندا وسلوفاكيا، ولم يتواجد راموس في قائمة الماتادور، التي بلغت 24 لاعبا، وخلت من أسماء لاعبي ريال مدريد.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون، دي خيا، سانشيز.

الدفاع: جايا، ألبا، باو توريس، لابورت، جارسيا، أزبيليكويتا، دييجو يورينتي، ماركوس يورينتي.

الوسط: بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان.

الهجوم: داني أولمو، أويارزابال، جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا.