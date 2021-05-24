يوفنتوس يرافق إنتر وميلان وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا من رحم تعثر نابولي

فرحة يوفنتوس بالتأهل الأوروبي (إنترنت)

حقق فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب نظيره بولونيا، 4-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب «ريناتو دال آرا»، ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 78 نقطة في المركز الرابع، ليتأهل لدوري الأبطال، بنيما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 41 في المركز الـ12.

وسجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 6، في حين أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 45، سجل يوفنتوس هدف ثالث عن طريق أدريان رابيو، في حين أضاف اليوفي هدف رابع عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 47، وسجل بولونيا هدفه الوحيد عن طريق ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء 4-1.

وعاد ميلان إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد 7 مواسم من الغياب، عقب فوزه الثمين على أتالانتا، في عقر داره (2-0)، بمنافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وسجل فرانك كيسي هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و 93 من ركلتي جزاء، وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 79 نقطة، لينهي البطولة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 78 نقطة بالمركز الثالث.

واستغل يوفنتوس تعثر نظيره نابولي أمام فريق هيلاس فيرونا، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021-2022، وكان يوفنتوس يحتاج إلى تعثر فريق نابولي، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وسقط نابولي في فخ التعادل مع هيلاس فيرونا بنتيجة (1-1)، وفي السياق ذاته، ضمن نادي ميلان تأهله إلى البطولة الأوروبية، عقب الفوز على نظيره أتالانتا بنتيجة (2-0).

رافق فريقا يوفنتوس وميلان الثنائي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وأتالانتا اللذان ضمنا تأهلهما للبطولة الأوروبية الموسم المقبل مسبقاً.