ليل يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تحطيم آمال سان جيرمان

احتفال ليل بالدوري الفرنسي (إنترنت)

توج نادي ليل بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ العام 2011، بفوزه على مضيفه أنجيه 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

ويعود الفضل بفوز ليل في المباراة إلى الكندي جوناثان ديفيد والتركي براق يلماز اللذين سجلا هدفي فريقهما في الدقيقتين 10 و45+1 تواليا، لينهي احتكار باريس سان جرمان للقب البطولة بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق نقطة أمام فريق العاصمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخسر فريق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في الجولة الأخيرة رغم فوزه على مضيفه ستاد بريست بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد على ملعب «فرانسيس جنيه يلي» ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر منافسات بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2020 / 2021.