مانشستر يونايتد يعود لبطولته الكبرى دوري أبطال أوروبا وسط ترقب للقب «يوروبا ليغ».. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:41 مساء
مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون (إنترنت)

تغلب فريق «مانشستر يونايتد» على مضيفه «وولفرهامبتون» (2-1)، في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع «يونايتد» رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد «وولفرهامبتون» عند 45 نقطة في المركز الـ13.

وتقدم «يونايتد» في المواجهة بهدف الشاب أنتوني إيلانغا في الدقيقة 13، وأدرك الفريق المضيف التعادل عن طريق البرتغالي نيلسون سيميدو في الدقيقة الـ 39، وفي اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، تمكن «الشياطين الحمر» من تسجيل هدف الفوز بتوقيع النجم الإسباني المخضرم خوان ماتا من ركلة جزاء.

بهذه النتائج لـ«مانشستر يونايتد» يكون قطع النادي الكبير شوطا مهما نحو العودة إلى بطولته الكبرى المفضلة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن حل ثانيا خلف البطل «مانشستر سيتي» يصاحبهما كل من «ليفربول» و«تشيلسي».

وتسبب تراجع نتائج «يونايتد» في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» خلال السنوات الأخيرة في إبعاده عن بطولته الكبرى المفضلة لدى جماهيره، وشارك في الموسم الحالي في بطولة «يوروبا ليغ»، وبات على بعد خطوة واحدة من اقتناص اللقب، بعد أن حجز مقعد النهائي المنتظر أمام «فياريال» في غدانسك البولندية الأربعاء المقبل.

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