تشيلسي يتأهل لدوري الأبطال على حساب ليستر سيتي بالوكالة

تشيلسي أمام أستون فيلا (إنترنت)

فاز فريق «توتنهام» على نظيره «ليستر سيتي» 4-2، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وافتتح «ليستر سيتي» التسجيل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء عن طريق فاردي، وأدرك هاري كين التعادل لصالح «توتنهام» في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وتقدم فاردي مجددا لفريق «ليستر» في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا، بينما سجل كاسبر شمايكل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، وأدرك غاريث بيل الهدف الثالث لصالح «توتنهام» في الدقيقة 87، والهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا عمن الضائع، وبهذه النتيجة، يفشل «ليستر» في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.

في الوقت نفسه، استغل نادي «تشيلسي»، تعثر نادي «ليستر سيتي» أمام فريق «توتنهام هوتسبر»، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلا عنه، وتعرض «تشيلسي» للخسارة (1-2) على يد «أستون فيلا» في الجولة الأخيرة، ولكنه استغل خسارة فريق «ليستر سيتي» أمام «توتنها» هوتسبر» (2-4)، ليتأهل إلى دوري الأبطال.

وتأهل «تشيلسي» إلى دوري أبطال أوروبا، برفقة نادي «ليفربول» الذي حسم تأهله للبطولة الأوروبية هو الآخر في الجولة الأخيرة، بالفوز على «كريستال بالاس» 2-0، ورافق «تشيلسي» و«ليفربول» فريقي «مانشستر سيتي» و«مانشستر يونايتد»، اللذين حسما تأهلهما مسبقا الموسم المقبل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء «تشيلسي» في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، خلف «ليفربول» الذي جاء ثالثا برصيد 69 نقطة.