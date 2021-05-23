صلاح يخسر بهدف في معركته أمام هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 08:03 مساء
الحذاء الذهبي رفقة كين (إنترنت)

حسم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، بعدما سجل هدفا في شباك ليستر سيتي في الجولة الـ 38 للمسابقة.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 41 من زمن اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بنتيجة 4-2، ليصل بذلك إلى 23 هدفا في المسابقة هذا الموسم، متفوقا على محمد صلاح لاعب ليفربول الذي تجمد رصيده عند 22 هدفا.

وفشل محمد صلاح في التسجيل في المباراة الأخيرة بالدوري، التي جمعت فريقه بكريستال بالاس وانتهت بفوز «الريدز» بهدفين دون رد، وقبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كان صلاح وكين يتقاسمان صدارة ترتيب هدافي «البريميرليغ» برصيد 22 هدفا لكل منهما، ويليهما البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

واكتفى جناح ليفربول محمد صلاح بصناعة هدف لزميله ساديو ماني في فوز ليفربول على كريستال بالاس في اللقاء الذي أُقيم على ملعب «آنفيلد» ضمن الأسبوع الـ38 والأخير، ويدين ليفربول بالفضل لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين، حيث كان الأول في الدقيقة (36)، بينما كان الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة (74) بعد تمريرة صلاح.

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