بالصور: ليفربول ينهي المعركة لصالحه بقنص المركز الثالث وخلفه تشيلسي.. وليستر إلى «يوروبا ليغ»

مباراة ليفربول وكريستال بالاس (إنترنت)

تغلب ليفربول 2-0 على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، حيث أنهى «الريدز» مشواره في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

بذلك تفوق ليفربول بفارق نقطتين على صاحب المركز الرابع تشيلسي، الذي تفوق بفارق نقطة على ليستر سيتي، الذي تراجع للمركز الخامس، ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل «يوروبا ليغ».

اكتفى جناح ليفربول محمد صلاح بصناعة هدف لزميله ساديو ماني في فوز ليفربول على كريستال بالاس في اللقاء الذي أُقيم على ملعب «آنفيلد» ضمن الأسبوع الـ38 والأخير، ويدين ليفربول بالفضل لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين، حيث كان الأول في الدقيقة (36)، بينما كان الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة (74) بعد تمريرة صلاح.

ليفربول استغل سقوط ليستر سيتي وتشيلسي في هذه الجولة، حيث خسر الأول من توتنهام هوتسبير بنتيجة (4-2)، بينما خسر الثاني أيضًا أمام أستون فيلا بنتيجة (2-1)، وأنهى ليفربول موسمه في المركز الثالث برصيد 69 نقطة ليكون خلف كل مانشستر سيتي البطل ومانشستر يونايتد الوصيف، في المقابل جاء تشيلسي رابعًا برصيد 67 نقطة ثم ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس (إنترنت)

مباراة ليفربول وكريستال بالاس (إنترنت)