بالصور: إنتر يحتفل بالدرع الغائب منذ 10 مواسم بخماسية مختتما الدوري بـ91 نقطة

تتويج إنتر بدرع الدوري (إنترنت)

اختتم «إنتر ميلان» مشواره ببطولة الدوري الإيطالي، بفوز كاسح 5-1 على ضيفه «أودينيزي»، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للمسابقة، ليرتفع رصيد «إنتر ميلان»، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد «أودينيزي» عند 40 نقطة في المركز 13 مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

وافتتح الإنجليزي المخضرم آشلي يونغ التسجيل مبكرا لـ«إنتر ميلان» في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لـ«إنتر ميلان» في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش، والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب، وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف «أودينيزي» الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، استعاد «إنتر ميلان» نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بخسارته 2-3 أمام مضيفه «يوفنتوس».

تتويج إنتر بدرع الدوري (إنترنت)

تتويج إنتر خارج المدرجات بدرع الدوري (إنترنت)

تتويج إنتر خارج المدرجات بدرع الدوري (إنترنت)