الهولندي فيرستابن يفوز بسباق موناكو للمرة الأولى ويتصدر ترتيب «فورمولا 1»

الهولندي ماكس فيرستابن (أرشيفية : الإنترنت)

ظفر الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق «ريد بول» بسباق جائزة موناكو الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، اليوم الأحد، وتصدر الترتيب العام لبطولة «فورمولا 1» بعد خمس مراحل هذا الموسم.

وأكمل الإسباني كارلوس ساينس لاعب «فيراري»، والبريطاني لاندو نوريس لاعب «ماكلارين» عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات، البريطاني لويس هاميلتون لاعب «مرسيدس» السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات «فورمولا 1»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن فريق «فيراري» أن سائقه شارل لوكلير الذي كان من المقرر أن ينطلق من المركز الأول على أرضه في سباق جائزة موناكو الكبرى، اليوم الأحد، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، لن يشارك في السباق، بسبب مشكلة تقنية في السيارة، وذلك قبل نحو 15 دقيقة من الانطلاق.

وجاء في تغريدة على حساب الفريقك: «لن يبدأ شارل السباق بسبب مشكلة في عمود التوجيه الأيسر، الذي يستحيل إصلاحه في الوقت المناسب لبدء السباق».

الهولندي ماكس فيرستابن (أرشيفية : الإنترنت)