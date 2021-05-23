لوكلير يغيب عن سباق «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 04:47 مساء
شارل لوكلير (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن فريق «فيراري» أن سائقه شارل لوكلير الذي كان من المقرر أن ينطلق من المركز الأول على أرضه في سباق جائزة موناكو الكبرى، اليوم الأحد، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، لن يشارك في السباق، بسبب مشكلة تقنية في السيارة، وذلك قبل نحو 15 دقيقة من الانطلاق.

وجاء في تغريدة على حساب الفريقك «لن يبدأ شارل السباق بسبب مشكلة في عمود التوجيه الأيسر، الذي يستحيل إصلاحه في الوقت المناسب لبدء السباق»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

ما سيمنح الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» الانطلاق من المركز الأول.

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