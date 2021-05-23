5 إنجازات فريدة وأرقام مذهلة في تتويج أتلتيكو مدريد بـ«الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 12:11 صباحا
تتويج أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني (إنترنت)

توج أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم «الليغا» للمرة الأولى منذ العام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بفوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، اليوم السبت.

يأتي هذا بعدما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2-1، ليحقق أتلتيكو مدريد أرقاما بارزة بفوزه التاريخي، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

يُعلن أتلتيكو مدريد نفسه بطلا للدوري الإسباني لموسم (2020-2021) للمرة الـ11 في تاريخه، وهو اللقب الثاني للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع الكتيبة المدريدية.

2- وصل أتلتيكو مدريد إلى لقبه الثامن مع الأرجنتيني دييغو سيميوني بواقع لقبين في الدوري الإسباني، و2 في الدوري الأوروبي، و2 في السوبر الأوروبي، ولقب في كأس ملك إسبانيا، ولقب في السوبر الإسباني.

3- ربح أتلتيكو مدريد 21 نقطة من 21 هدفا مباشرا سجلها لويس سواريز في الدوري الإسباني هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر.

4- الأرجنتيني أنخيل كوريا حقق رقم المساهمات التهديفية الأكبر له على الإطلاق مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 6 مواسم مع الروخيبلانكوس، ساهم في 17 هدفا بواقع 9 أهداف و8 صناعات.

5- الأوروغوياني لويس سواريز حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة في مشواره بعد تحقيق اللقب 3 مرات مع فريقه السابق برشلونة.

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