بطاقتان تشعلان معركة بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي في ختام «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 08:43 مساء
مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وليفربول (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد المرحلة الثامنة والثلاثون الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم صراعا ثلاثيا بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي، على البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة، وجاره مانشستر يونايتد الوصافة، انحصرت المنافسة على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الرابع بفارق أربعة أهداف أمام ليستر سيتي الخامس، ويحل الفريق اللندني ضيفا على أستون فيلا الحادي عشر، فيما يلعب ليفربول للمرة الأولى أمام أنصاره الذين تم تحديد عددهم في 10 آلاف مشجع، عندما يستضيف كريستال بالاس الثالث عشر بقيادة مدربه السابق روي هودغسون، ويلتقي ليستر سيتي، بطل مسابقة كأس الاتحاد، ضيفه توتنهام السابع، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويملك تشيلسي وليفربول مصيرهما بيديهما؛ حيث سيحسمان بطاقتيهما من خلال الفوز، فيما يحتاج ليستر سيتي إلى النقاط الثلاث أمام توتنهام مع خدمة من أستون فيلا أو كريستال بالاس لخطف بطاقته القارية.

وعاد رجال المدرب الألماني يورغن كلوب من بعيد في الآونة الأخيرة، وتحديدا منذ منتصف مارس الماضي، عبر جمعهم 23 نقطة من أصل 27 ممكنة بينها 12 من أصل 12 في المباريات الأربع الأخيرة، ذوبوا من خلالها فارق ثماني نقاط كانت تفضلهم عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة.

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