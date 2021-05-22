أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يحتفل بالليغا (إنترنت)

توج أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بفوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، اليوم السبت.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2-1، ويدين أتلتيكو بالفوز إلى مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل له هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً هذا الموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سوايرز انقذ فريقه بعد أن تخلف بهدف سجله أوسكار بلانو (18)، ثم عادل الأرجنتيني أنخل كوريا النتيجة لأتلتيكو (57)، وبذلك يحصد أتلتيكو مدريد النسخة الـ11 في تاريخه مع «الليغا» من بين أنياب القطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة.

أتلتيكو مدريد يحتفل بالليغا (إنترنت)