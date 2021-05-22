ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر بتسجيله الهدف الـ41 في الثواني الأخيرة من نهاية موسم «بوندسليغا»

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بالرقم القياسي (إنترنت)

حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد مع بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، والمسجل باسم الهداف الأسطوري للنادي غيرد مولر والصامد منذ موسم 1971-72، بتسجيله هدفه الـ41 في هذا الموسم اليوم السبت.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة من موسم «بوندسليغا» والتي انتهت بفوز عريض له بنتيجة 5-2، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعادل ليفاندوفسكي، السبت الماضي، الرقم القياسي التاريخي لأربعين هدفا في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما سجل أفضل لاعب في العالم للعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، هدف الافتتاح أمام مضيفه فرايبورغ، قبل أن يرفع قميصه مظهرا عبارة «إلى الأبد غيرد»، ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الواحد والأربعين في 29 مباراة بعد إصابته بركبته الشهر الماضي مقابل 34 مباراة لمولر، وقال المهاجم الأسبق للبايرن، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي ضمن سلسلة مخصصة للحديث حول كسر هذا الرقم القياسي التاريخي: «في الحقيقة لم يعتقد أحد على الإطلاق أنه يمكن كسر الرقم القياسي، البالغ 40 هدفا في الموسم، على الرغم من تكهنات وسائل الإعلام بشأن ذلك».

وكان ماكاي قد أثيرت حوله تكهنات بإمكانية كسر هذا الرقم بعد نجاحه في تسجيل ستة أهداف خلال أول ثلاث مباريات في البطولة في موسم 2006/2005، لكن في النهاية كان إجمالي أهدافه أقل من 20 هدفا، ويعد الموسم الحالي هو الثالث الذي يتخطى فيه ليفاندوفسكي حاجز الـ30 هدفا؛ حيث أحرز 30 هدفا بالتمام في العام 2016 و34 هدفا في العام 2020 والموسم الحالي حتى هذه اللحظة سجل 39 هدفا.

وحسم بايرن ميونخ لقب «البوندسليغا» قبل أسابيع من نهايته رغم وجود تذبذبات عديدة في المستوى وحالة من عدم اليقين في الأسابيع الأخيرة إثر إعلان رحيل المدرب هانز فليك عن تدريب البافاري، ووجود بعض المشكلات.