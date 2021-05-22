700 متر تشغل أمن مدريد وانتشار 730 فرد شرطة للتطويق قبل مواجهتي «الليغا» المصيريتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 05:50 مساء
تطويق أمني أمام فريق أتلتيكو مدريد (تويتر)

واصلت السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد تطويق ساحتي نيبتونو وسيبيليس، اللتين تفصلهما مسافة تقل عن كيلومتر، لتجنب احتشاد الجماهير للاحتفال بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم الذي ينافس عليه أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

واعتبارا من الساعة الخامسة مساء، بتوقيت ليبيا، سيجري نشر نقاط مراقبة في محيط الساحتين، وكذلك حاويات لمنع الدخول إليهما، وتعد ساحتا نيبتونو وسيبيليس، الواقعتان بوسط العاصمة ويفصل بينهما نحو 700 متر، هما نقطتا الاحتفال لجماهير الأتلتي والريال، على الترتيب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وستدفع السلطات في العاصمة الإسبانية بـ600 فرد من الشرطة الوطنية و130 من شرطة البلدية للمشاركة في تأمين العاصمة ومنع التجمهر، كما ستكون هناك مراقبة في محطات مختلفة قد ينطلق منها المشجعون للذهاب إلى الاحتفال.

وسيكون هناك أيضا تأمين في محيط ملعب ألفريدو دي ستيفانو؛ حيث ستقام مباراة ريال مدريد وفياريال، وملعب ثوريا الذي سيحتضن في نفس التوقيت لقاء بلد الوليد وأتلتيكو مدريد.

وسيتم تحديد بطل «الليغا»، اليوم السبت، بناء على نتيجة هاتين المبارتين؛ حيث يحتاج «الملكي» للفوز وفي نفس الوقت هزيمة جاره اللدود من أجل أن يظفر باللقب، بينما سيتوج «الأتلتي» حال فاز في مباراته أو تعادل شرط سقوط الريال في فخ التعادل هو الآخر.

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