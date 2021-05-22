الأهلي المصري ينتظر الترجي أو بلوزداد في نصف نهائي دوري الأبطال بعد عبور صن داونز

مباراة صن داونز والأهلي المصري (تويتر)

تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما فرض التعادل 1-1 على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية ليفوز 3-1 في نتيجة الذهاب والعودة، اليوم السبت.

وسجل الأهلي في البداية عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 11 قبل أن يدرك موسى ليبوسا التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد نصف ساعة من البداية.

وأطاح مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، بفريقه السابق من البطولة، ليضرب حامل اللقب موعدا مع المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري التي تقام في وقت لاحق اليوم.