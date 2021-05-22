90 دقيقة قد تقصم ظهر «السيدة العجوز» وكريستيانو معا.. الأحد

كريستيانو مع يوفنتوس (أرشيفية : الإنترنت)

يصعب تخيل يوفنتوس، بطل إيطاليا في آخر تسع سنوات، خارج دوري أبطال أوروبا ومشاركته مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المسابقة الرديفة «يوروبا ليغ»، لتقف تسعون دقيقة غدا الأحد بين السيدة العجوز ومصير قد يكون قاتما في محصلة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بعد ضمان إنتر لقبه الأول منذ 2010، وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا رفقة أتالانتا الثاني برصيد 78 نقطة، يبدو الصراع ناريا بين ميلان ونابولي 76 نقطة، ويوفنتوس الخامس برصيد 75، لحجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، كأحد الأندية التي تحتل مركزا بين الأربعة الأوائل، يتعين على يوفنتوس الفوز على الأقل في أرض بولونيا الحادي عشر الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في «سيري أ»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

إذا لم ينجح رجال المدرب أندريا بيرلو بحصد النقاط الثلاث، سيشاركون الموسم المقبل في البطولة القارية الرديفة «يوروبا ليغ»، ويغيبون عن المسابقة الأبرز دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2012، لكن حتى الفوز قد لا يكون كافيا لرونالدو ورفاقه، إذ يأملون في انزلاقة من ميلان الثالث الذي يخوض مواجهة قوية مع أتالانتا الثاني، أو نابولي الرابع مضيف فيرونا، علما بأن ميلان يتفوق على يوفنتوس بالمواجهات المباشرة، ونابولي يتعادل معه لكن يتقدمه بفارق الأهداف (+45 مقابل +36).

وفضلا عن الاستحقاق الرياضي، وخسارة اللقب بعد تسعة تتويجات متتالية، فإن الغياب عن دوري الأبطال قد يرهق خزينة السيدة العجوز؛ حيث شرع يوفنتوس في عملية توسع عالمية منذ 2010، فإن عائدات دوري الأبطال بنحو ثمانين مليون يورو ستكون ضرورية لتحقيق الميزانية، وهو أمر لن يتوافر بفعل المشاركة في «يوروبا ليغ».