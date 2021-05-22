برشلونة ينعي لاعبه وريال مدريد يشاطره الأحزان قبل حسم «الليغا»

فرانسيسك أرناو (أرشيفية : الإنترنت)

توفي حارس مرمى برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي لنادي ريال أوفييدو، فرانسيسك أرناو بشكل مفاجئ عن عمر 46 عاما، اليوم السبت، وقرر نادي أوفييدو تعليق كل مباريات الجولة، بما في ذلك مواجهة الفريق الأول أمام ميرانديس، التي سيتم تأجيلها حتى إشعار آخر.

ونعى النادي وفاة أرناو، في بيان قال فيه: «توفي مديرنا الرياضي، نشعر بالأسف الشديد على رحيله وقلوبنا مع أسرته في هذه الأوقات الصعبة»، وكان الحارس السابق منغمسا في التخطيط للمشروع الرياضي لأوفييدو من أجل الموسم المقبل، في عمل بدأ بالفعل أمس الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتسببت وفاة الحارس السابق في حالة من الصدمة في مجتمع كرة القدم الإسبانية؛ حيث لم تتوقف رسائل النعي والتعازي، وقال برشلونة: «نشعر بأسف عميق إزاء وفاة فرانسيسك أرناو (1975)، الذي تأهل بين صفوف الناشئين ببرشلونة، وكان حارس الفريق الأول بين عامي 1998 و2001.. فليرقد في سلام».

كما نعى رئيس النادي الكتالوني، جوان لابورتا الحارس الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «تعازيي لأسرة وأصدقاء وكل زملاء لاعبنا السابق فرانسيسك أرناو في عالم كرة القدم، تعازينا لنادي ريال أوفييدو الذي كان يعمل به كمدير رياضي».

أيضا نعى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الحارس الراحل الذي لعب أيضا بين صفوف ملقا، الذي قدم بدوره تعازيه في وفاة لاعبه السابق.

وفي مباراة برشلونة الأخيرة هذا الموسم من «الليغا» أمام إيبار، اليوم السبت، والتي من المنتظر أن تشهد الحسم بين أتلتيكو وريال مدريد، سيرتدي لاعبو برشلونة سوارا أسود حدادا على أرناو، ومن المنتظر أن يقام تكريم له قبل بدء اللقاء.