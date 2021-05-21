الاتحاد الأرجنتيني يعلن تعليق النشاط الكروي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 03:25 مساء
كوبا أميركا. (تويتر)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم، الجمعة، تعليق المباريات في كل الدوريات بمختلف درجاتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيتبع الإجراءات الصحية التي أعلنها ألبرتو فرنانديز رئيس الدولة يوم الخميس، والناتجة عن الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكشف الاتحاد أن تعليق المباريات مبدئيا من الثامنة مساء الجمعة إلى 30 مايو الجاري.

ويأتي ذلك قبل أيام من استضافة الأرجنتين «كوبا أميركا» بداية من 13 يونيو المقبل، البطولة التي ستستضيفها بلد ليونيل ميسي وحدها بعد استبعاد كولومبيا.

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية يوم الخميس استبعاد كولومبيا، بعدما كان مقررا استضافتها البطولة مع الأرجنتين، بسبب اضطراب البلد جراء احتجاجات نتج عنها مقتل أكثر من 40 شخصا. وشدد أنه مستحيل نقل البطولة لتجري في نوفمبر المقبل.

وتشارك منتخبات أميركا الجنوبية العشرة في النسخة رقم 47 من «كوبا أميركا». وتجري البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة خمسة منتخبات يتأهل منها أربعة إلى الدور ربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا، بينما تلعب البرازيل حاملة اللقب في الثانية مع كولومبيا والإكوادور وفنزويلا وبيرو. وتجري البطولة من 13 يونيو إلى 10 يوليو المقبل.

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