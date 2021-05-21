قائد ليستر سيتي مورجان يقرر الاعتزال نهاية الموسم

قائد ليستر سيتي مورجان. (تويتر)

قال ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع والقائد ويس مورجان بصدد وضع حد لمسيرة استمرت 19 عاما في نهاية الموسم الحالي.

وقاد مورجان ليستر لإحراز لقبه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 عكس كل التوقعات، وشارك في جميع مباريات فريقه في ذلك الموسم.

ويختتم المدافع البالغ من العمر 37 عاما مسيرته بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي حققه ليستر لأول مرة هذا الشهر عقب فوزه 1-0 على تشيلسي في النهائي.

وقال اياوات سريوادانابرابا، رئيس مجلس إدارة ليستر: «كان ويس من أعظم من خدموا ليستر سيتي، حيث قاد الفريق خلال أكثر فترات النادي نجاحا وساعد في وضع المعايير التي دفعت النادي إلى الأمام، كان أخا أكبر لكل من لعب معه، وممثلا قويا للفريق ومصدرا ثمينا لتقديم المشورة للمدربين وكبار المديرين التنفيذيين في النادي، كانت مساهمته هائلة».

وسينهي مورجان مشواره بعد أن شارك في أكثر من 700 مباراة مع نوتنجهام فورست وليستر، بالإضافة إلى 30 مباراة دولية مع جامايكا.