رسميا.. إنتر ميلان يحصل على قرض لسداد ديونه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 10:13 مساء
فريق إنتر ميلان. (إنترنت)

حصلت شركة سونينج، المالكة لإنتر ميلان، على قرض لتسديد ديون النادي خلال الفترة الماضية.

وقال إنتر، في بيان رسمي: «حصلنا اليوم الخميس، على عملية تمويل مقابل الأسهم من شركة Oaktree، وذلك حفاظًا على الرؤية المشتركة طويلة الأجل للمشروع».

وأوضح النادي: «من خلال هذا التمويل، يستمر المساهمون في الحفاظ على ملكية إنتر ميلان، ويتغلبون على الصعوبات والفرص الضائعة خلال فترة جائحة كورونا».

وكشف موقع «فوتبول إيطاليا» أن قيمة القرض تبلغ 275 مليون يورو، وسيكون أمام إنتر، فترة تبلغ 3 سنوات للسداد، مضيفًا أن شركة سونينج ستخسر 68.55% من أسهمها في النادي، إذا فشلت في سداد قيمة القرض.

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