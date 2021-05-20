هاري كين عن رحيله: أرغب في أن أصل إلى مستوى رونالدو وميسي

هاري كين. (تويتر)

تحدث مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، عن رغبته في عدم الشعور بالندم بنهاية مسيرته، مجددًا رغبته في التتويج بالألقاب.

وأشارت تقارير هذا الأسبوع إلى تحدث كين مع إدارة توتنهام بشأن رغبته في الرحيل هذا الصيف، مع اهتمام مانشستر سيتي والونايتد وتشيلسي بالحصول على خدماته.

وقال كين بحسب ما نقل موقع شبكة «سكاي سبورتس» وفقا لـ«كورة»: «لا أرغب في الوصول إلى نهاية مسيرتي بأي شعور بالندم، أرغب في أن أكون في أفضل صورة».

وأوضح: «لم يسبق وأن قلت بأنني سأبقى مع السبيرز طوال مسيرتي، ولم أقل أيضًا بأنني سأرحل عن الفريق، يقول البعض إنني أحتاج للفوز بالألقاب، ولكني أشعر بأنه لدي مسيرة أخرى لخوضها».

وتابع: «لا يزال أمامي 7 أو 8 سنوات في البريميرليج، وبالتالي لا أتعجل أي شيء، لا يزال بإمكاني تقديم الكثير، يمكنني تقديم أرقام أفضل من تلك التي أقدمها حاليًا».

وزاد: «أرغب في أن أكون الأفضل وأصل إلى مستوى رونالدو وميسي، هذا هو الهدف الأبرز، أرغب في الفوز بالألقاب في المواسم وأن أسجل 50 و60 و70 هدفًا في الموسم».

وواصل: «الضغط الذي أضعه على نفسي أكبر بكثير من أي ضغط ممكن أن يضعه أحد علي، أرغب في اللعب في أكبر المباريات، هذا الموسم أشاهد دوري أبطال أوروبا، والفرق الإنجليزية تقدم أمورًا مذهلة، هذه هي المباريات التي أرغب في المشاركة بها».

واستكمل: «هذه هي اللحظة في مسيرتي التي يجب التوقف عندها ومشاهدة إلى أين وصلت وما هو شعوري وما هو أفضل لي ولمستقبلي».

وعن الحديث عن رئيس النادي دانيل ليفي: «دائمًا ما كان رائعًا معي ومنحني العقود، وحصلت على عقد لأربع أو خمس سنوات عندما كنت أبلغ من العمر 21 عامًا، وبالتالي كان عادلًا معي، وتجمعني به علاقة جيدة».

وأضاف: «لا تعرف فيما يفكر، ربما يرغب في بيعي، وإذا كان سيحصل من بيعي على 100 مليون إسترليني، فلم لا؟ لن تكون قيمتي هكذا بعد عامين».

وأردف: «قدمت للنادي 16 عامًا من حياتي، وبالتالي آمل أن نحظى بمحادثة جيدة وأمينة».

وأتم: «إنني متأكد من أنه (ليفي) سيرغب في وضع خطة لما يراه، لكن في النهاية سيكون الأمر متروكا لي وما أشعر به وما سيكون الأفضل بالنسبة لي ولحياتي المهنية في هذه اللحظة من الوقت».