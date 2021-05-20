تعرف على مواجهات الجولة الـ11 في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 20 مايو 2021, 02:49 مساء
منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع أربع مباريات في الجولة الـ11 للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث يحل النصر ضيفا على شباب الجبل على ملعب البيضاء.

وبملعب بنينا الصداقة يتبارى مع التعاون، وبملعب طرابلس الاتحاد يستضيف السويحلي، وبملعب الخمس الأولمبي يحل ضيفا على الخمس.

وغدًا الجمعة 21 مايو، بملعب بنينا الهلال يلتقي التحدي، وبملعب أجدابيا الأنوار يحل ضيفا على نجوم أجدابيا، وبملعب طرابلس الوحدة يلتقي المحلة وبملعب صبراتة رفيق يتبارى مع الأهلي بطرابلس.

وبعد غد السبت 22 مايو، بملعب المرج الأخضر يتبارى مع دارنس، وعلى ملعب سرت، وفي مباراة مؤجلة الأهلي بنغازي يحل ضيفا على خليج سرت، وبملعب مصراتة أبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي، وبملعب طرابلس المدينة يلتقي الشط.

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