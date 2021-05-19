يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 11:00 مساء
مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا. (تويتر)

تُوج فريق نادي يوفنتوس، ببطولة كأس إيطاليا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره أتالانتا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «مابي» بحضور جماهيري محدود.

افتتح السويدي ديجان كولوسيفسكي التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة (31) بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، لم ينجح جوليني حارس مرمى أتالانتا في التصدي لها.

وفي الدقيقة (42)، سجل ماليونفسكي هدف التعادل لأتالانتا بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء يوفنتوس، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الجانب الأيمن من زميله هاتيبوير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، استطاع فيديريكو كييزا تسجيل هدف الانتصار ليوفنتوس في الدقيقة 73 بعد تبادل رائع للكرة مع كولوسيفسكي، لينفرد بمرمى جوليني ويسجل الكرة في مرماه، ليحقق البطولة لفريقه.

مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا. (تويتر)
مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا. (تويتر)
مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا. (تويتر)
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