مدرب مانشستر يونايتد يعلق على دعم بوغبا وديالو للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 05:02 مساء
لقطة رفع بول بوجبا لعلم فلسطين. (تويتر)

قال أولي غونار سولشار، مدرب «مانشستر يونايتد»، إن آراء اللاعبين يجب أن تُحترم بعد أن رفع بول بوغبا، وأماد ديالو العلم الفلسطيني عقب التعادل 1 - 1 مع «فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وحمل ثنائي فريق «ليستر سيتي» حمزة تشودري وويسلي فوفانا العَلم الفلسطيني أيضًا عقب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، وأوضح سولشار أن اللاعبين لديهم الحق في التعبير عن آرائهم.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين: «أعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من خلفيات متنوعة وثقافات مختلفة وبلدان مختلفة، ويجب أن نحترم مواقفهم إذا كانت مختلفة عن آراء آخرين»

وأضاف: «إذا فكر اللاعبون بفريقي في أشياء أخرى غير كرة القدم فهذا أمر إيجابي وأعتقد أننا شاهدنا بعض اللاعبين في السابق يهتمون بقضايا أخرى»

وتابع: «ماركوس راشفورد على سبيل المثال ترك تأثيرًا (في توفير الغذاء للأطفال المحتاجين) ونحترم حق اللاعبين في الاحتفاظ بوجهات نظر مختلفة».

ورد المهاجم الإسرائيلي إيران زهافي، لاعب «أيندهوفن» الهولندي، عبر تطبيق «إنستغرام» بتعديل صورة بوجبا وديالو بتبديل العَلم الفلسطيني بالإسرائيلي وكتب قائلًا: «شكرًا. نقدر دعمكم من جميع أنحاء العالم».

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