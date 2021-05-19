شكوك في معسكر أتلتيكو مدريد قبل مواجهة حسم «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 04:25 مساء
تدريبات أتلتيكو مدريد (إنترنت)

قاد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، تدريب فريقه، اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة بلد الوليد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، السبت المقبل.

شهدت التدريبات استمرار غياب توماس ليمار؛ بسبب إصابة في الفخذ اليسرى، تعرض لها أثناء مواجهة برشلونة على ملعب «كامب نو»، ولا تزال مشاركته في المباراة المقبلة محل شكوك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

من جانبه، لن يكون ستيفان سافيتش متاحا لسيميوني من أجل المباراة الأخيرة في هذا الموسم من «الليغا»؛ بسبب العقوبة، ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى الفوز في مباراته الأخيرة على بلد الوليد للتتويج باللقب، أو التعادل شرط سقوط ريال مدريد في فخ التعادل هو الآخر أمام فياريال؛ حيث يتصدر «الأتلتي» الترتيب بفارق نقطتين عن صاحب الوصافة ريال مدريد.

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