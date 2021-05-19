علم فلسطين يطوف قلعة «أولد ترافورد» بمعرفة بوغبا وديالو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 04:22 مساء
بوغبا و ديالو بعلم فلسطين (فرانس برس)

أظهر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا مساندته للفلسطينيين من خلال القيام بلفة حول ملعب «أولد ترافورد» رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله العاجي أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وكانت المباراة ضد فولهام شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات؛ حيث تابعها نحو 10 آلاف متفرج، وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شهرا؛ بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وزميله الإنجليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنجلترا، السبت، على ملعب ويمبلي بعد الفوز على تشيلسي 1-صفر.

ومنذ تسعة أيام يشن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس التي أطلقت من جانبها مئات الصواريخ على الدولة العبرية، في أسوأ جولة عنف منذ سنوات.

ومنذ اندلاع هذه الأحداث، سقط 213 فلسطينيا بينهم 61 طفلا على الأقل وأكثر من 1440 جريحا، بحسب الجانب الفلسطيني، في مقابل سقوط 12 إسرائيليا بينهم طفل واحد بالإضافة إلى 294 جريحا.

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