لوف يستدعي مولر وهوملس إلى صفوف منتخب ألمانيا بعد غياب

مولر وهوملس في الإطار الأيمن ولوف في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

استدعى مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف، مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر ومدافع بروسيا دورتموند ماتس هوملس إلى صفوف «المانشافت» للمشاركة في كأس أوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.

وكان اللاعبان توجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل العام 2014، وخاض مولر 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتطرّقت وسائل الاعلام الألمانية، اليوم الأربعاء، إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نسختها الأخيرة العام 2016.