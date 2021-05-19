توخيل يحدد أهداف تشيلسي في ختام «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 10:54 صباحا
توماس توخيل (أرشيفية : الإنترنت)

فاز فريق تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة مانشستر سيتي أمام مضيفه برايتون 2-3 وتعادل مانشستر يونايتد مع فولهام 1-1 وفوز ليدز يونايتد على سواثهامبتون 2 -0.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديغر في الدقيقة 47، وأضاف جورجينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم سجل كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر سيتي في الدقيقة 76، ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 66 نقطة في المركز الرابع، وبهذا الفوز ثأر تشيلسي من خسارته السبت الماضي أمام ليستر سيتي 0-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

من جانبه، قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إن فريقه قطع خطوة كبيرة نحو ضمان إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه طالب لاعبيه بالحذر عقب الفوز 2-1 على ليستر سيتي في ستامفورد بريدج، مساء أمس الثلاثاء، ليتقدم تشيلسي إلى المركز الثالث، برصيد 67 نقطة، وإذا فاز في الجولة الأخيرة على أستون فيلا فإنه سيضمن الظهور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن إذا خسر تشيلسي، ولم يكن في المربع الذهبي، فإنه سينال فرصة أخرى للتأهل إذا فاز على مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في 29 مايو الجاري.

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