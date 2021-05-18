بالفيديو: الحقيقة وراء نقل سيارات رونالدو في منتصف الليل.. هل يستعد لمغادرة يوفنتوس؟

لحظة نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة ليلا. (مقطع فيديو)

أثار قيام لاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بنقل سياراته من مدينة تورينو الإيطالية، الشكوك حول مصير اللاعب مع ناديه الحالي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية 7 سيارات يملكها اللاعب وهي تُنقل في منتصف الليل من المدينة الإيطالية لمكان غير معلوم حتى الآن.

وأثارت تقارير صحفية الجدل في وقت سابق حول ما إذا كان رونالدو سيغادر يوفنتوس هذا الصيف أم لا، علما بأن عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، ينتهي مع «السيدة العجوز» بعد عام، لكن أحاديث كثيرة ترددت عن إمكانية مغادرته النادي قبل انتهاء عقده.

وحسب مصادر إسبانية وإيطالية، فإن الأمر لا علاقة له برحيل رونالدو عن يوفنتوس، أو حتى استمراره مع عملاق مدينة تورينو الذي فقد لقبه المفضل ببطولة الكالتشيو هذا العام بعد التتويج 9 مرات على التوالي.

وأكدت التقارير أن اللاعب اعتاد على نقل أسطول سياراته قبل العطلات، وهو ما أوضحته صحيفة «Gazzetta.it» الذي ذكرت أن رونالدو عادة ما ينقل سياراته إلى وجهات مختلفة قبل الصيف، تمهيدا على ما يبدو لقضاء العطلة.

في حين ذكرت صحيفة «كورييري تورينو»، أن رونالدو نقل سياراته لأسباب تتعلق بالصيانة قبل عام لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا.

ويبقى مستقبل النجم البرتغالي غير معلوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها فريق «السيدة العجوز» واحتمال عدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يطلب رونالدو مغادرة يوفنتوس في نهاية الموسم، إذا فشل البيانكونيري في احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفق ما أوردت «آس».