للمرة الأولى منذ 2015.. بنزيما يعود رسميا إلى صفوف فرنسا في يورو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 08:59 مساء
كريم بنزيما. (أرشيفية : إنترنت)

عاد مهاجم «ريال مدريد» كريم بنزيما، إلى صفوف منتخب فرنسا المشارك في كأس أوروبا 2020، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2015.

كما أعلن الثلاثاء مدرب «الديوك»، ديدييه ديشان، أثناء إعلانه اللائحة الرسمية المشاركة في النهائيات القارية المقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وخاض بنزيما (33 عاما) آخر مباراة دولية وهي رقم 81 له، ضد أرمينيا في أكتوبر العام 2015.

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ووجد اللاعب الفرنسي نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا في نهاية العام 2015، ويشتبه في أن بنزيما حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن الفيديو، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

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