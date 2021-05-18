مدرب توتنهام يتحدث عن رغبة كين في الرحيل

هاري كين. (تويتر)

قال رايان ميسون، المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم هاري كين لم يتحدث إليه بشأن رغبته في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يركز تماما على مباراة الفريق غدا الأربعاء أمام أستون فيلا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الإثنين أن كين، الذي يرتبط بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024، أبلغ المسؤولين برغبته في الرحيل هذا الصيف حيث يأمل الدولي الانجليزي في تحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كين، قائلًا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عن رغبة كين في الرحيل: «لا أدري حقا.. كل كلامي مع هاري كان عن مباراة الغد».

واشار: «أتحدث إلى هاري كل يوم تقريبا.. إنه متحمس لخوض مباراة الغد.. كل الحديث دار عن مباراة الغد.. نتطلع لهذه المواجهة»، مؤكدًا ميسون إنه لا يستغرب أي تكهنات عن مستقبل لاعب بارز مثل كين.

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم. ويتنافس على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من النهاية.

وزادت التكهنات حول مستقبل كين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويملك توتنهام صاحب المركز السادس برصيد 59 نقطة فرصة ضئيلة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.