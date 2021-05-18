«كورونا» يضرب 25 لاعبا في ريفر بليت الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 12:06 مساء
ريفر بليت الأرجنتيني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، عن تعرض خمسة لاعبين في صفوفه لفيروس كورونا المستجد، لينضموا إلى 20 آخرين تم الكشف عن تعرضهم للعدوى منذ مطلع الأسبوع، وأصبح لدى ريفر بليت عشرة لاعبين فقط، دون حراس مرمى، وذلك بسبب عدد المصابين لكورونا واللاعبين المصابين، قبل مباراة الفريق في دور المجموعات ببطولة «كوبا ليبرتادوريس» أمام سانتا في الكولومبي غداً الأربعاء.

وفي المباراة الماضية للفريق أمام بوكا جونيور في قمة مباريات الدوري الأرجنتيني يوم الأحد الماضي، كان المدرب مارسيلو جاياردو قادراً على الاعتماد على اللاعبين الناشئين، لكن ذلك لن يكون متاحاً في كوبا ليبرتادوريس، وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» سمح للأندية بتسجيل قائمة تصل إلى 50 لاعباً لمنافسات بطولاته، لكن جاياردو اختار 32 لاعباً فقط، فيما تعرض رباعي حراسة المرمى بالفريق للعدوى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتنص اللوائح على أن الفرق يجب أن تخوض المنافسات طالما أن لديها سبعة لاعبين مؤهلين لخوض المباراة كحد أدنى، فيما ذكر ريفر بليت أنه سيستقبل سانتا في على ملعبه وإلا سيتعرض لعقوبات.

وطلب ريفر بليت الأذن بإضافة حارس المرمى ألان ليوناردو دياز لقائمة الفريق، طالما أن الأمر متوافق مع اللوائح، فيما كان دياز قد خاض أول مباراة له مع الفريق أمام بوكا جونيور الأحد الماضي، ويحتل الفريق الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق نقطتين خلف المتصدر فلومينينزي البرازيلي.

وفي الوقت الحالي تمر الأرجنتين بمنتصف الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أمس الإثنين 28 ألفاً و680 حالة جديدة وهي من أعلى المعدلات منذ بداية الجائحة منذ أكثر من عام مضى، وتعرض فريق ناسيونال الأورغوياني لأزمة إصابات بكورونا قبل مواجهته أمام يونفيرسداد كاثوليكا التشيلي، حيث تعرض سبعة للاعبين للعدوى، فيما يغيب خمسة لاعبين آخرين للإصابة أو للإيقاف.

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