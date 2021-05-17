البرتغال تتراجع عن السماح بعودة الجماهير في الملاعب

الجماهير البتغالية. (تويتر)

ألغت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم خطط السماح للجماهير بالعودة للملاعب في الجولة الأخيرة للدوري، الأربعاء.

وأشارت الرابطة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إلى أن التوقيت والغموض المحيط بالمتطلبات التي ستحددها السلطات الصحية في البلاد، وكذلك إثارة أسئلة تتعلق بالعدالة والنزاهة نظرا لأن جماهير أصحاب الأرض فقط المسموح لها بحضور المباريات، كانت سببا لهذا القرار.

وجاء نص البيان كالتالي: «في اجتماع اليوم.. قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع أن الشروط لم يتم استيفائها لمثل هذه التجربة، وبالتالي لم تتم الموافقة على عودة الجماهير للملاعب».

وتابع البيان: «نظرا لعدم التأكد من الشروط التي ستضعها السلطات الصحية في البلاد، سيكون من المستحيل إعداد خطة لعودة الجماهير للملاعب قبل يوم واحد من موعد المباريات».

وأوضح البيان: «هذا السبب المهم يضاعف أيضاً من حقيقة أن الجولة قبل الأخيرة لم تشهد حضوراً جماهيراً في الملاعب. ذلك بالإضافة للسماح لجماهير أصحاب الأرض فقط بالحضور ما سيكون بمثابة تشويه خطير لنزاهة الرياضة والعدالة بين الأندية».

ومع ذلك أكد البيان أن رابطة الدوري ستبدأ محادثات مع السلطات المعنية لتأمين إمكانية عودة الجماهير للملاعب مع بداية موسم 2021-2022.

وفي وقت سابق هذا الشهر، توج «سبورتنغ» بلقبه الأول للدوري منذ 2002، لكن لم يتم حسم الأندية الهابطة بعد، حيث تفصل ثلاث نقاط بين «فيرينسي» صاحب المركز قبل الأخير و«بورتيمونينسي» بالمركز 14، بينما هبط «ناسيونال» بالفعل للدرجة الثانية.

وهذا أول موسم تتم فيه إقامة مواجهة فاصلة للهبوط، حيث يخوض الفريق صاحب المركز 16 مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية لحسم المشاركة في دوري الأضواء الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف استاد «دراجاو» الخاص بـ«بورتو» نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الحالي بين «مانشستر سيتي» و«تشيلسي» الإنجليزيين.

وكانت المباراة مقررة في إسطنبول، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) نقلها إلى بورتو بعد وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر، ما يعني عدم قدرة الجماهير الإنجليزية على حضور المباراة.

وسيستضيف الملعب الذي يسع إلى 50 ألف متفرج ستة آلاف مشجع من كل فريق.

وسمحت البرتغال اليوم للسياح البريطانيين بإمكانية دخول البلاد دون الخضوع لفترة حجر صحي، كما أنها ضمن القائمة الخضراء البريطانية للسفر.