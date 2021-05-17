مانشيني يمدد عقده مع منتخب إيطاليا حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 09:01 مساء
مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني. (إنترنت)

أعلن غابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب مدد عقده حتى 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق بعد كأس العالم 2022 في قطر، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.

وقال جرافينا: «نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب، إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه».

وتابع: «عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا».

وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد إخفاق الفريق في التأهل لكأس العالم.

وقاد المدرب البالغ عمره 56 عاما المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين، وساعد إيطاليا على التأهل لبطولة أوروبا قبل ثلاث مباريات من النهاية بعد فوزه بكل المباريات العشر في التصفيات، كما قاد إيطاليا لبلوغ الدور قبل النهائي لدوري الأمم، حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر.

وقال مانشيني: «السعادة لا تسعني بهذا التمديد، سنحاول مواصلة ما بدأناه من عمل مثمر.. هذا الفريق الذي عكفنا على تجهيزه معا يمنحني الكثير من الرضا والتفاؤل بشأن المستقبل».

وتابع: «سنخوض بطولة أوروبا والمرحلة الأخيرة في دوري الأمم وكأس العالم في غضون عام. هدفنا الفوز رغم صعوبة المهمة، ونحتاج لبعض الحظ».

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