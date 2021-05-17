10 لاعبين خارج الأسوار.. ورحيل كومان بنسبة 99% ضمن ثورة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 03:39 مساء
كومان وميسي في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

ودع برشلونة دوري الأبطال الأوروبي، من الدور ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان، وفشل في التتويج بلقب «الليغا» هذا الموسم، الذي سيذهب لأي من فريقي العاصمة، ريال أو أتلتيكو مدريد، لذا قررت الإدارة القيام بثورة على مستوى الفريق، وينتظر أن تستغني الإدارة عن أكثر من عشرة لاعبين من الفريق الأول، بين صفقات بيع وإعارة، أو استغناء عن عقود.

في المقابل يسعى «البارسا» لمواصلة إقناع نجمه ليونيل ميسي، وثاني هدافي أوروبا هذا الموسم بالبقاء، وتجديد عقده، وبناء مشروع رياضي جديد عليه، وينتظر أن يستغني «البارسا» عن خدمات من كل صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ميراليم بيانيتش، ماتيوس فرنانديس، فيليبي كوتيني، مارتن برايثويت ونيتو، من بين آخرين، إضافة إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط سيرجي روبرتو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وينتظر أن يبرم النادي صفقات جديدة لضم سرجيو أغويرو، جيورجينيو فاينالدوم، إيريك غارسيا، وممفيس ديباس، كما قد تشهد التغييرات الإطاحة بالمدرب الهولندي رونالد كومان، وتعيين أحد الأسماء الثلاثة المطروحة على الطاولة: مارسيلو غاياردو، دييغو ميليتو، أو تشافي هرنانديز.  

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وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة برشلونة قررت بنسبة كبيرة رحيل رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وبحسب ما ذكرته إذاعة «أر أيه سي1»ـ فإن النادي الكتالوني قرر بنسبة 99% رحيل كومان عن الفريق الأول، رغم أنه ما زال يمتلك عاما آخر في عقده.

وأضافت المحطة الإذاعية إنه على الرغم من أن اللقاء الذي جمع بين رئيس النادي خوان لابورتا ورونالد كومان في أحد مطاعم برشلونة، الأسبوع الماضي، أظهر انسجاما جيدا بين الطرفين، فإنها ترى أن عدم وجود بديل لكومان هو الأمر الذي أنقذ منصب المدرب الهولندي.

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