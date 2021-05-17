برشلونة أول فريق إسباني يحرز لقب دوري بطلات أوروبا

فريق برشلونة للسيدات (فرانس برس)

أصبح برشلونة أول فريق إسباني يحرز لقب دوري بطلات أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه الساحق على تشيلسي الإنجليزي 4-صفر، أمس الأحد، في غوتبورغ، وسجل بطل «الليغا» أهدافه الأربعة في غضون 36 دقيقة عن طريق الألمانية ميلاني لويبولتس عن طريق الخطأ بعد 33 ثانية على بداية المباراة، أليكسيا بوتيّاس (14 من ركلة جزاء)، أيتانا بونماتي (21) والنروجية كارولين غراهام هانسن (36).

وكان برشلونة حقق 26 انتصارا من 26 مباراة في الدوري الإسباني، مع فارق أهداف بلغ +123، حيث قال رئيسه الجديد جوان لابورتا «تهانينا، البطلات، لا أحد قادر على إيقافكن، أنتن المرجع، أنتن المثال، أنتن أحد أكبر الأسباب التي تجعل من برشلونة أكثر من مجرد ناد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان تشيلسي في طريقه لتحقيق رباعية، لكن الفريق الذي أنفق كثيرا على ضم اللاعبات على غرار الدنماركية برنيلي هاردر القادمة برقم عالمي مقدر بـ250 ألف جنيه استرليني (350 ألف دولار) في سبتمبر من فولفسبورغ الألماني، رضخ أمام سرعة الكتالونيات وتحركاتهن.

وقالت إيما هايز مدربة تشيلسي: «كانت المباراة صعبة اليوم؛ لأنها انتهت قبل أن تبدأ، سنتعلّم من هذا الأمر؛ لأنها الخطوة التالية كي نتطور، أعتقد أننا أظهرنا سذاجة في بعض المواقف».

وأخفق تشيلسي في أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحرز اللقب بعد أرسنال في 2007، فيما كانت أفضل نتائج برشلونة الذي يضم الهولندية ليكي مارتنس أفضل لاعبة في العالم للعام 2017، حلوله وصيفا في 2019 وراء ليون الفرنسي (1-4).

وكان ليون هيمن على البطولة في آخر خمس سنوات، لكن مشواره توقف في ربع النهائي أمام مواطنه باريس سان جيرمان الذي عاد وخسر أمام برشلونة في نصف النهائي.