تقديم الجولة الأخيرة من «الليغا» 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 02:22 مساء
شعار الدوري الإسباني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعديلا جذريا في مواعيد مباريات الجولة 38 والأخيرة للمسابقة المحلية «الليغا»، ونشرت الرابطة مواعيد جديدة للجولة الأخيرة، اليوم الإثنين، تم فيها تقديم أغلب المباريات من الأحد إلى السبت المقبل.

وطلب فياريال تقديم مباراته أمام ريال مدريد، حتى يحصل على يوم إضافي في التحضير لمباراته أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي 26 مايو، وكان من المفترض أن تلعَب كل المباريات في نفس التوقيت بالسادسة والنصف مساء الأحد، لكن تم تقديم سبع مباريات دفعة واحدة لتقام في السادسة مساء السبت، بحسب ما نقله موقع «24».

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وتشمل تلك المباريات كل الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإسباني والهبوط والمراكز الأوروبية، ويستقبل ريال مدريد نظيره فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، تزامنا مع حلول أتلتيكو مدريد ضيفا على بلد الوليد، ورغم خسارة برشلونة اللقب رسميا، وهبوط إيبار بالفعل، فإن مباراتهما تقام مساء السبت أيضا في نفس التوقيت.

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