5 صور تفجر انفعالات سواريز وثورة أتلتيكو مدريد نحو لقب «الليغا» الـ11 المنتظر

سواريز يطير فرحا بالفوز المثير (إنترنت)

لم يكن هدفا عاديا من حيث القيمة والتوقيت، ذلك الذي أحرزه النجم الأوروغواياني لويس سواريز لفريقه أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، في الدقيقة 88 في مباراة ضيفه أوساسونا ليفوز (2-1)، ويلامس لقب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل، ليقود فريقه لقلب تأخره بهدف إلى فوز مثير في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة للمسابقة.

سجلت الصور انفعالات المهاجم الأسطوري لويس سواريز، الذي أحرز هدفه الـ20 هذا الموسم، محتلا المركز الرابع ضمن لائحة الهدافين، إلا أن هدفه الأكبر كان الرد على إدارة ناديه السابق برشلونة التي فرطت في جهوده، ليرحل رغما عن أنفه وكذلك زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حارب من أجل بقائه دون جدوى، ليكون أبلغ رد من سواريز في الأسبوع الـ37، حيث أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0، وسلتا فيغو على مضيفه برشلونة 2-1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4-2، وخيتافي على ضيفه ليفانتي 2-1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1-0، وريال سوسييداد على ضيفه بلد الوليد 4-1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بنفس النتيجة، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4-0.

ويواجه ريال مدريد، الأحد المقبل، فريق فياريال في الأسبوع الـ38 والأخير، ولا بديل عن الفوز أملا في تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيوجه في نفس التوقيت بلد الوليد، بينما خرج برشلونة من الحسابات ويواجه إيبار، وبقي أتلتيكو متربعاً على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما، بعد خروج برشلونة رسميا من المنافسة، في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة لقنص البطولة رقم 11 في تاريخه، والتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.

سواريز يطير فرحا بالفوز المثير (إنترنت)

سواريز يطير فرحا بالفوز المثير (إنترنت)

سواريز يطير فرحا بالفوز المثير (إنترنت)

فرحة نجوم أتلتيكو مدريد بالفوز المثير (إنترنت)