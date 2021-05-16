ناتشو يبقي على ريال مدريد في دائرة منافسة «الليغا» وينقذ رقبة زيدان موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 11:05 مساء
ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو (إنترنت)

حافظ ريال مدريد على آماله في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعدما فاز 1-0 على أتلتيك بيلباو في سان ماميس، اليوم الأحد، بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز بالشوط الثاني، الذي أنقذ به أمال الفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قد يستمر حال تحقيق البطولة.

وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وكاد بلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة لكن أليكس بيرنجور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا، وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.

وتعرض البديل راؤول غارسيا لاعب بلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء، وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي فاز 2-1 على أوساسونا بفضل هدف قاتل من لويس سواريز.

ويواجه ريال مدريد، الأحد المقبل، فريق فياريال في الأسبوع الـ38 والأخير، ولا بديل عن الفوز أملا في تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيوجه في نفس التوقيت بلد الوليد، بينما خرج برشلونة من الحسابات ويواجه إيبار.

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