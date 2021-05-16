برشلونة خارج سباق «الليغا» بخسارة مدوية أمام سيلتا فيغو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 10:00 مساء

انتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا» بعد الخسارة 1-2 على أرضه أمام سيلتا فيغو، اليوم الأحد، وسيطر برشلونة على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 27، حيث قابل اللاعب الأرجنتيني بضربة رأس تمريرة متقنة من سيرجيو بوسكيتس ليصل إلى 30 هدفاً بالدوري هذا الموسم.

وأدرك سيلتا التعادل على عكس سير اللعب بعد 11 دقيقة، حيث سدد سانتي مينا كرة قوية من حافة المنطقة بعد هجمة مرتدة سريعة، واقترب المدافع رونالد أراوخو من التسجيل لبرشلونة بعد الاستراحة، لكن صاحب الأرض تعرض لضربة بعد طرد كليمو لينجليه قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وسجل مينا الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليكتفي برشلونة بالمركز الثالث، في أحسن تقدير، في أول موسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، حيث يملك برشلونة 76 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية.

ويتقدم برشلونة بنقطتين على إشبيلية رابع الترتيب، ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري وله 83 نقطة بعد الفوز 2-1 على أوساسونا اليوم أيضا.

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