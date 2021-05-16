رأسية قاتلة لحارس ليفربول في الثواني الأخيرة قد تؤهله لمقعد أوروبي

بيكر يسجل هدفا قاتلا لليفربول (إنترنت)

سجل الحارس البرازيلي الدولي أليسون بيكر هدفاً بالرأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول لفوز ثمين 2-1 على مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز أليسون الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية ليخطف النقاط الثلاث المهمة في مسعى ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويبقى ليفربول خامساً برصيد 63 نقطة من 36 مباراة متأخراً بنقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بحسب ما نقلته «رويترز».

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وسجل المهاجم هال روبسون كانو في أول مباراة يشارك فيها أساسياً بالدوري الممتاز منذ ثلاث أعوام ونصف العام، ليضع وست بروميتش الذي هبط بالفعل من دوري الأضواء في المقدمة، لكن محمد صلاح أدرك التعادل للفريق الزائر ليتساوى مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص لزيادة الغلة لكن هدف أليسون القاتل هو الذي حسم الأمور لليفربول، في الرمق الأخيرة وقبل ثوان من صافرة النهاية.