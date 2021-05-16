نادال يحرز لقبه العاشر على حساب مصنف التنس الأول ديوكوفيتش ويعادل رقمه القياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 08:19 مساء
الإسباني رافائيل نادال (إنترنت)

حقق الإسباني رافايل نادال المصنف الثالث عالميًا لقبه العاشر في دورة روما، بفوزه اليوم الأحد على غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 7-5، 1-6، 6-3، ليعادل الرقم القياسي للأخير في ألقاب دورات الماسترز (36).

وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة الإيطالية، حيث خرج الإسباني فائزًا للمرة الرابعة وجرّد ديوكوفيتش من اللقب الذي حققه الموسم الماضي حارمًا إياه من التتويج للمرة السادسة في روما، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتأهل نادال لنهائي بطولة روما للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، عقب تغلبه، السبت، على الأميركي ريلي أوبيلكا بواقع مجموعتين دون رد، واحتاج المصنف الثالث عالمياً لساعة و32 دقيقة للفوز على أوبيلكا بنتيجة 6-4 و6-4.

وكان نادال ثأر من الألماني ألكسندر زفيريرف الذي أقصاه من دورة مدريد الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3 و6-4، الجمعة، ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة روما، وكان نادال (34 عاما) خسر أمام المصنف السادس عالميًا للمرة الأولى في دورة تقام على الملاعب الترابية في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي.

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