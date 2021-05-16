أرسنال يرفض عرضا بالملايين من «الفارس الأبيض»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 04:39 مساء
السويدي دانيال إك في الإطار الأيمن (إنترنت)

أكد مؤسس منصة الموسيقى عبر الإنترنت «سبوتيفاي» الملياردير السويدي دانيال إك أن عرضه لشراء نادي أرسنال الإنجليزي جوبه بالرفض من قبل المالكين الأميركيين لفريق «الغانرز»، وكتب إك، على صفحته بموقع «تويتر» السبت: «تم تقديم هذا الأسبوع عرض لجوش كرونكي والمصارف، يتضمن اشراك الجماهير برأس المال وتمثيلهم في مجلس الإدارة وهو إجراء ذهبي يعطي حق النقض لصاحبه».

وتابع مشجع أرسنال منذ نعومة أظافره، أن عائلة كرونكي والمصارف الداعمة لها «أجابوا أنهم لا يحتاجون لهذه الأموال، أحترم قرارهم ولكن سأبقى مهتماً وحاضراً في حال تبدل هذا الوضع في يوم من الأيام»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس»، اليوم الأحد.

وأبدى العديد من نجوم النادي السابقين ومن بينهم الهداف التاريخي للمدفعجية الفرنسي تييري هنري الدعم الكامل لهذا المشروع، فيما شبه البعض إك بـ«الفارس الأبيض» القادر على انتشال النادي من أزمته التي يمر بها في الأعوام الأخيرة.

وكانت جماهير نادي آرسنال عبّرت عن غضبها من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي، والد جوش (41 عاماً)، عبر مجموعته «كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت» (كاي أس أي)، في المشروع الفاشل لإطلاق الدوري السوبر الإنفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال أحد ستة أندية أنجليزية من أصل 12، شاركت في اطلاق الدوري السوبر قبل الانسحاب منه سريعاً بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واشترى ستان كرونكي (73 عاماً) أول مرة حصة في آرسنال العام 2007، لكن نادي شمال لندن اخفق بعدها على صعيد النتائج خصوصا في الدوري المحلي، محققاً أربعة ألقاب في الكأس ولم يخض دوري الأبطال منذ 2017.

ويحتل «المدفعجية» راهنا، بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الإنجليزي قبل مرحلتين من النهاية، كما خرج من الدور نصف نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام فياريال الإسباني باجمالي المباراتين 1-2.

وتحوم الشكوك حول إمكانية تأهل أرسنال بطل الدوري الإنجليزي 13 مرة، آخرها في العام 2004، وبطل الكأس 14 مرة، إلى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاما.

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