كاف: نهائي دوري الأبطال في المغرب.. و«الكونفدرالية» في بنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 11:34 مساء
اجتماع الكاف بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الشلماني (تويتر)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم السبت، إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم في المغرب، حيث قررت اللجنة التنفيذية بـ«كاف» بعد اجتماع في رواندا، اليوم إقامة النهائي في المغرب، ومن المقرر أن تكون المباراة يوم 17 يوليو المقبل.

وكان من المعتاد إقامة الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، لكن «كاف» قرر الموسم الماضي، إقامة النهائي في القاهرة من مباراة واحدة، ونال الأهلي المصري اللقب على حساب غريمه المحلي الزمالك، بحسب ما نقلته «رويترز».

وانطلقت منافسات دور الثمانية لدوري الأبطال، أمس الجمعة، وتضم المسابقة فريقا مغربياً واحداً هو الوداد البيضاوي الذي تعادل 1-1 خارج أرضه مع مولودية الجزائر في مباراة الذهاب.

واختارت اللجنة التنفيذية بنين لاستضافة نهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» في العاشر من يوليو المقبل، بينما تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2023، وكذلك دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال العام الجاري، كما وقع الاختيار على الجزائر لإستضافة كأس الأمم تحت 17 عاماً في 2023، بينما تستضيف موزمبيق كأس الأمم للكرة الشاطئية في 2022.

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