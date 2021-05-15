ليستر سيتي بطلا لكأس إنجلترا لأول مرة في تاريخه على حساب تشيلسي

ليستر يهزم تشيلسي (إنترنت)

توّج ليستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على تشيلسي بهدف اليوم السبت في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وسجل البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 أمام زهاء 21 ألف مشجع سمح لهم بحضور النهائي، في اختبار من الحكومة البريطانية لعودة المشجعين إلى الملاعب بعد تحسن الظروف الصحية جراء جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وهو اللقب الأول لليستر سيتي في خمس مباريات نهائية في المسابقة، كما هو اللقب الأول لمدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودغرز في إنجلترا بعد قيادته سلتيك الإسكتلندي إلى لقبين في الدوري ومثلهما في الكأس.