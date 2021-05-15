هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة المليار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 05:54 مساء
ميسي في الإطار الأيمن وهالاند في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

يمنح مسؤولو نادي «برشلونة» الإسباني أولوية للتعاقد مع النرويغي الدولي إيرلينغ هالاند نجم فريق «بروسيا دورتموند» الألماني، على تجديد عقد الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي أيقونة البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما يجهز المارد الكتالوني لخوض معركة مع نظرائه الأوروبيين لحسم سباق اللاعب.

وخطف هالاند الذي لم يتجاوز عمره الـ 20 عاما أنظار العديد من عمالقة أوروبا أمثال مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني بعد أن قدم عروضا استثنائية رفقة «بروسيا دورتموند» منذ انتقاله إليه قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير من العام 2020، حيث سجل معه 55 هدفا في إجمالي 57 مباراة، بحسب ما ذكره موقع «آس» بالعربي.

وتشير تقارير إلى أن «بروسيا دورتموند» لن يقبل برحيل هالاند نظير أقل من 154 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل، حيث قام الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بزيارة إسبانيا في وقت سابق من هذا العام لإجراء محادثات مع «برشلونة» و«مدريد» بشأن النرويغي.

ووفقا لجريدة «ذا صن» البريطانية، فإن الرئيس الجديد لـ«برشلونة»، خوان لابورتا، بات أشد حرصا على التعاقد مع هالاند، على الرغم من أن البارسا يواجه ديونًا بقيمة تقترب من مليار جنيه إسترليني، وتطلع «برشلونة» الشديد للتوقيع على هالاند يعني تراجع فكرة تجديد عقد ميسي في قائمة أولويات البارسا، فيما يسعى الأخير إلى حسم صفقة النرويغي.

وسيكمل النجم الأرجنتيني 34 عاما في يونيو المقبل، وبدأت المحادثات بين اللاعب والنادي بشأن صفقة جديدة، بعد 12 شهرا تقريبا من الهزة التي أحدثها البرغوث، حينما طلب رسمياً من إدارة «كامب نو» الرحيل في الصيف الماضي، ويشير تقرير «ذا صن» إلى أنه قد يُطلب من ميسي التضحية بما يصل إلى نصف دخله الحالي إذا كان «برشلونة» يرغب في تمويل صفقة ضم هالاند البالغ قيمتها 154 مليون جنيه إسترليني.

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