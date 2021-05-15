منتخب السويد يخسر جهود زلاتان إبراهيموفيتش في كأس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 05:49 مساء
زلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : الإنترنت)

سيغيب نجم هجوم منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ 39 عاما، عن نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للعبة اليوم السبت.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان «تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش، وللأسف أبلغني أن الإصابة ستمنعه عن المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل، بالطبع هذا خبر محزن، خصوصا لزلاتان، وأيضا بالنسبة لنا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سبق وكشفت تقارير إعلامية أن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، مهدد بغياب طويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة، حيث يعاني إصابة في الركبة ستجبره على الغياب حتى نهاية الموسم، وقالت جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت»، إن إبرا حصل على استشارة من البروفيسور فولكر موساهل، إخصائي الركبة في بيتسبرغ.

وأوضحت أن هذا نفس الجراح الذي أجرى عملية الرباط الصليبي المزدوج لإبرا في العام 2017، عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد، وتابعت أن إبراهيموفيتش، هو من سيقرر اللجوء إلى علاج محافظ للركبة أو الخضوع لعملية جراحية.

وإذا قرر إبرا، إجراء جراحة، فإنه سيخسر المشاركة في اليورو مع منتخب السويد، بالإضافة إلى الغياب عن مباريات ميلان في مطلع الموسم المقبل، وكشفت الجريدة أن ميلان حصن نفسه من إصابات إبرا الكثيرة؛ حيث ربط راتبه 7 ملايين يورو بعدد المباريات التي سيخوضها مع «الروسونيري».

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